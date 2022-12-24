أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

2022/12/24 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط حوالي 3

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