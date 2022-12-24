وفد امني يصل ديالى للأشراف على توزيع القطعات العسكرية

2022/12/24 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، وصول وفد أمني رفيع الى محافظة ديالى للأشراف على توزيع القطعات.

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