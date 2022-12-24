الكويت.. وزارة الصحة تنفي إلغاء

2022/12/24 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة بالكويت، ما تم تداوله حول "إلغاء الفصل في تقديم الخدمة الصحية بين الرجال والنساء"، بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع.

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