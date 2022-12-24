الانواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في اغلب مناطق البلاد

2022/12/24 | 10:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساقط أمطار في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.

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