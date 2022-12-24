2022/12/24 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

شكا مواطن من سكنة العاصمة بغداد، اليوم السبت، غرق منزله نتيجة مياه الامطار الغزيرة التي استمرت طيلة ليلة امس لتجتاح المنازل والشوارع متسببة بغرق العديد منها.وتساءل المواطن في مقطع فيديوي، تلقته (بغداد اليوم)، عن ذنبه كي يغرق منزله بهذا الشكل الواضح بمياه الامطار والبلد مقبل على سنة 2023، فيما أنه بذل الكثير من الجهد كي يسكن بهذا المنزل ولا يوجد من سيعوضه عن الضرر الذي لحق به.ويوضح الفيديو، وصول مناسيب المياه الى نحو نصف ارتفاع الجدران، فيما غطت المياه الكثير من الاثاث الموجود فيه.

واستفاق اهالي بغداد، اليوم السبت، على غرق اغلب مناطق شوارع العاصمة نتيجة الموجة المطرية الغزيرة التي استمرت على مدار الليلة الماضية.

وشهدت بغداد واغلب المحافظات امس امطار شديدة تسببت بغرق اغلب الشوارع وعرقلت حركة السير .

يذكر ان بغداد تشهد مع كل موجة امطار غرق اغلب شوارعها نتيجة عدم تحمل شبكات تصريف المياه لكميات الامطار وكذلك لانسداد فتحات تصريف المجاري، وتقوم امانة بغداد حملات مستمرة مع كل موجةامطار لتصريفها ولكن تقتصر في اغلب الاحيان على الشوارع الرئيسية ومراكز المدن في حين تبقى الاحياء الاخرى غارقة لعدة ايام بمياه الامطار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن يشكو بـ"ألم" غرق منزله في بغداد: في 2023 وهذا حالنا ! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن يشكو بـ"ألم" غرق منزله في بغداد: في 2023 وهذا حالنا ! (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).