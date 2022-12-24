2022/12/24 | 11:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء الأوبئة في الصين يتوقعون (تسونامي كوفيد) الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/24 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء الأوبئة في الصين يتوقعون (تسونامي كوفيد) الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء الأوبئة في الصين يتوقعون (تسونامي كوفيد) الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).