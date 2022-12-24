إلغاء إلا قليلا.. (بغداد اليوم) تتابع حالة الطوارئ بمدن الحدود شرق ديالى

2022/12/24 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم السبت، إلغاء حالة الطوارئ في جميع مدن الحدود شرق ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي لـ( بغداد اليوم)، إن "موجة الامطار التي ضربت المدن قرب الشريط الحدودي العراقي- الإيرانية شرق ديالى ومنها قزانية لم تكن بالقوة التي تسهم في بروز سيول جارفة كما توقعت الانواء الجوية".

وأضاف أنه "لم تصل أي موجة سيول على الشريط الحدودي لذا تم الغاء حالة الطوارئ التي أعلنت مساء يوم امس الجمعة بشكل مبكر"، مؤكدا أن "الأوضاع طبيعية في كل مدن وقرى الحدود ومنها قزانية مع استمرار المتابعة والرصد تحسبا لأي مستجدات طارئة في الانواء الجوية".

وأشار الخزاعي الى أن "معدلات هطول الامطار في المنطقة كانت دون المتوسط".

وفي وقت سابق، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في المدن الحدودية شرق ديالى، تحسبا لتدفق موجات سيول قوية بعد تحذيرات الانواء الجوية.

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