الامطار تهدم منزلا على على ساكنيه في بغداد (صور)

2022/12/24 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أخلت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، عائلة في منطقة الطوبجي بجانب بغداد الكرخ نتيجة لسقوط جزئي لسقف منزلهم .

وذكر بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم) ان " سقوط السقف جاء نتيجة شدة الأمطار وقدم البناء، حيث تم إخراج العائلة بسلام ".

واشار الى ان "العائلة من بين افرادها كبار بالسن ، مبينا ان " الاخلاء تم من دون تسجيل إصابات بشرية فيما وضعت الأشرطة التحذيرية لمنع اقتراب المواطنين من الدار تحسبا لسقوطه".

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