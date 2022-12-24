ديالى تحتضن اجتماعاً أمنياً رفيعاً لمناقشة 7 ملفات

2022/12/24 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني، السبت، عقد رئيس اركان الجيش اجتماع موسع مع قادة امن ديالى لمناقشة 7 ملفات مهمة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان" رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله عقد قبل قليل اجتماعا موسعا مع قادة امن ديالى في بعقوبة تناولت 7 ملفات مهمة للغاية ابرزها سبل منع تكرار مجزرة البو بالي الاخيرة وانهاء اي فراغات في القواطع واعادة الانتشار في 7 مناطق بالوقت الحالي وتفعيل الجهد الاستخباري".

واضاف،ان" الاجتماع والذي حضره قائد محور ديالى في الحشد الشعبي بالاضافة الى قادة الجيش والشرطة والاجهزة الاستخباري تضمن اصدار عدة قرارات مهمة ابرزها ادامة زخم العمليات النوعية وتعزيز امن الحدود بين ديالى مع صلاح الدين والاقليم وتفعيل الجهد الاستخباري في تعقب خلايا داعش والجريمة المنظمة".

واشار الى ان" الاجتماع جاء وفق تعليمات مباشرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة من اجل تعزيز امن واستقرار ديالى بعد الخروقات الاخيرة".

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