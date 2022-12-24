ضبط أختام وكتب ومعاملات مزورة في ديوان محافظة ذي قار

2022/12/24 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، رصد حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في عمليَّات تجهيز وشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ في محافظة ذي قار، فيما أشارت إلى ضبط أختام ومعاملات مزورةٍ في عددٍ من دوائر المحافظة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "عمليَّات التحرِّي التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار في مُستشفى الحسين التعليمي، كشفت عن وجود حاوياتٍ كبيرةٍ متروكةٍ في المُستشفى منذ عام 2014".وتابع، أنَّها "تحوي أجهزةً طبيَّةً بقيمة (8,448,862) دولارٍ تعاقدت على تجهيزها الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا) مع شركة (HT) الألمانيَّة"، مُنوِّهاً بـ"قرار قاضي التحقيق المُختصِّ بمفاتحة وزارة الصحَّة لإجراء التحقيق الإداري؛ لبيان وجود مُخالفاتٍ بعمليَّة التجهيز،وعدم إدخال المواد مخزنياً".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بدائرة الصحَّة، أشار البيان إلى "ضبط أوليَّات جهاز SCAN PET لم يتم إدخاله الخدمة منذ شرائه عام 2019"، مبيناً أنَّ "الجهاز الذي تمَّ شراؤه بمبلغ (2,290,000,000) دينارٍ تعرَّض للاندثار؛ لعدم استفادة الدائرة منه؛ نتيجة عدم إدخاله للخدمة منذ تجهيزه ونصبه، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".وأضاف أنَّ "الفريق الميدانيَّ للمكتب رصد وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في كتبٍ مزعومٍ صدورها عن قسم الحماية الاجتماعيَّة في ذي قار، وقام إثر ذلك بإجراء التحرِّي في قسم الحماية الاجتماعيَّة وشركة (كي كارد)"، مؤكداً "ضبط (30) كتاباً مزعوماً صدوره عن القسـم مُعنوناً إلى شـركـة (كي كارد) - مركز خـدمة الزبائن؛ لغرض إصدار بطاقاتٍ ذكيَّةٍ لمُستفيدي شبكة الحماية الاجتماعيَّـة". ولفت إلى "ضبط أختامٍ وكتب ومخاطباتٍ تعود لعدَّة دوائر، ووصولاتٍ ومعاملات قطع أراضٍ وأختامٍ لأشخاصٍ ومحالٍّ تجاريَّةٍ في دار رئيس لجنة المُتابعة في ديوان مُحافظة ذي قار"، مُوضحاً أن "المُتَّهم قام بتزوير أختامٍ واستعمالها في إصدار مُحرَّراتٍ رسميَّةٍ ووصولات استلام معاملات قطع أراضٍ، وترويج معاملاتٍ لمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".

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