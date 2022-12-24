داخلية مصر تكشف حقيقة فيديو متداول لعرض مبالغ مالية ضخمة على

2022/12/24 | 11:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية ومحلية.

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