2022/12/24 | 11:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tc0JGeRBDSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيول تضرب صحراء محافظة كربلاء الغربية المحاذية مع محافظة الانبار بسبب مياه الامطار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيول تضرب صحراء محافظة كربلاء الغربية المحاذية مع محافظة الانبار بسبب مياه الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).