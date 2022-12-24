دعوات برلمانية وشعبية تطالب الحكومة بالتحقيق في ملفات فساد شركات الاتصالات

2022/12/24 | 11:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت لجنة النزاهة النيابية، السبت، 23 كانون الاول، 2022، عن تسجيل...

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