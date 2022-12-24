غرق شوارع المنصور ذي العقارات المرتفعة الاسعار بعد الامطار

2022/12/24 | 11:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

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