المغرب.. مساجد بطاقة متجددة

2022/12/24 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدم نموذجا يتحدى به على مستوى ترشيد استعمال الطاقة.

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