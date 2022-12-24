إعلان حجم واردات مياه الأمطار القادمة إلى سد حمرين

2022/12/24 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة سد حمرين، اليوم السبت، عن حجم واردات مياه الأمطار القادمة إلى السد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير سد حمرين، ثعبان جاري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “واردات مياه الأمطار إلى سد حمرين خلال 24 ساعة، بلغت 6 ملايين متر مكعب، قادمة من المناطق القريبة مثل السعدية، وإمام ويس، ومناطق أخرى مجاورة للسد”.

وأضاف جاري: “نستبشر خيراً لأن الموسم في بدايته، ومياه الأمطار في المناطق البعيدة تحتاج إلى وقت للوصول إلى حوض التخزين”.

واردف: “علماً أننا نحتاج إلى 600 مليون متر مكعب من المياه لتغطية موسم الصيف القادم”.

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