موارد الأنبار تعلن تحقيق اكتفاء في الريَّة الأولى وبنسبة 100%‎

2022/12/24 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن الكميات المتساقطة للأمطار في بعض أقضيتها، مؤكدة أن الأمطار المتساقطة حققت اكتفاء في الريَّة الأولى وبنسبة 100%‎ فيما توقعت سيولاً تعزز خزين بحيرة حديثة.

وقال مدير الموارد المائية في الأنبار، جمال عودة سمير، إن “مناطق متعددة من محافظة الأنبار شهدت تساقط أمطار بكميات كبيرة، خصوصاً في أقضية الرمادي والفلوجة وهيت”.

وأضاف أن “كميات الأمطار المتساقطة من ليلة أمس ولغاية صباح اليوم في محافظة الأنبار، بلغت في عنة 5 ملم، وفي حديثة ملم، وهيت 17 ملم، والرمادي 58 ملم، والفلوجة 18ملم”.

وأشار إلى أن “القائم والرطبة لم تشهدا أمطاراً، أما راوة والبغدادي فكانت الأمطار متوسطة”.

وأكد أن “الأمطار المتساقطة حققت اكتفاء للريَّة الأولى وبنسبة 100%‎”، معبراً عن أمله في أن: “تردنا سيول من مقدمة سدة حديثة لمناطق الصحراء الغربية والرطبة والاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي لبحيرة حديثة”.

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