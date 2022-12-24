ارتفاع اسعار الذهب العالمية بعد بيانات تباطؤا في التضخم الأميركي

2022/12/24 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأميركي وإن لم يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية … Readmore

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