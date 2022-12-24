مصرف الرافدين يدعو المواطنين إلى إصدار بطاقات الماستر كارد للراغبين بالسفر خارج العراق

2022/12/24 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين في العراق، اليوم السبت، المواطنين إلى إصدار بطاقات الماستر كارد من المصرف، للاستفادة من بيع عملة الدولار لهم.وذكر مصرف الرافدين، أن “المواطنين الذين ليس لديهم حسابات في مصرف الرافدين أو غير موطنة رواتبهم في المصرف والراغبين … Readmore

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