صور: الثلوج تغطي بلدة في أربيل



صور: الثلوج تغطي بلدة في أربيل
2022/12/24 | 12:03 - المصدر: آي كيو نيوز
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