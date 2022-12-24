إيطاليا تخصص 22 مليار دولار لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة

2022/12/24 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

فازت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بسهولة في تصويت على الثقة في مجلس النواب دعت إليه للإسراع بالموافقة على موازنتها الموسعة لعام 2023 قبل موعد نهائي في نهاية العام.

ورفعت أول ميزانية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني عجز الميزانية في العام المقبل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% وخصصت أكثر من 21 مليار يورو (22.3 مليار دولار) للإعفاءات الضريبية والمكافآت لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة.

ومن بين العديد من الإجراءات الأخرى، تخفض الميزانية أيضا سن التقاعد وتقدم حوافز مالية لتشجيع التوظيف بعقود مفتوحة.

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وفازت الحكومة بأغلبية 221 صوتا مقابل 152 صوتا.



وإذا لم تحدث أي مفاجآت فمن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على الميزانية في قراءة ثانية الأسبوع المقبل.

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