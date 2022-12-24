هجوم سني على بلاسخارت: سئم العراقيون منكِ

2022/12/24 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شن زعيم حزب الحل جمال الكربولي اليوم السبت هجوما على ممثلة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت، قائلا “سئم العراقيون منك”.

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