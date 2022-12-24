2022/12/24 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XmKwH-MMXMU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تلوث مياه نهر دجلة في الموصل تقرير - انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تلوث مياه نهر دجلة في الموصل تقرير - انس الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).