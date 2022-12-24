بعد موجة امطار غزيرة.. إدارة سد حمرين تعلن عن حجم الواردات المائية

2022/12/24 | 12:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومياه الأمطار في المناطق البعيدة تحتاج إلى وقت للوصول إلى حوض التخزين.

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