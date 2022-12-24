زخات مطر رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.. طقس العراق لهذا الأسبوع

2022/12/24 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول زخات مطر رعدية وانخفاض في درجات الحرارة هذا الأسبوع.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً عدا أقسامها الغربية يكون فيها غائم جزئي ويتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أقسامها الشرقية، ويكون غائماً جزئياً في أقسامها الغربية كما يتشكل الضباب صباحاً في مناطق متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم أمس، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً مع فرصة هطول مطر على اقسامها الشرقية يتحسن الطقس خلال الليل، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى 14، كربلاء المقدسة ودهوك وأربيل 15، السليمانية وميسان والناصرية والمثنى وبابل 13، النجف الأشرف والديوانية وصلاح الدين 12، والبصرة 18".وأضاف أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، وسيكون غائماً في اقسامها الغربية مع فرصة لتساقط زخات مطر كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في اقسامها الشرقية مع تساقط زخات مطر كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، و يكون غائماً ممطراً في اقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم كما يتشكل الضباب صباحاً في اقسامها الشرقية ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضح البيان، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة اقسامها الغربية تكون رعدية احياناً مع ضباب خفيف يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم مع فرصة لتساقط امطار خلال الليل مع ضباب خفيف يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداءً من اقسامها الغربية تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

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