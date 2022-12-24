2022/12/24 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن معدلات هطول الأمطار على مناطق الوسط والجنوب في البلاد، بينما حذرت من حدوث سيول في محافظتي واسط وميسان.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الامطار التي هطلت يوم أمس الجمعة على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة كانت بمعدلات تتراوح بين 30ملم الى 40 ملم في اغلبها، وسجلت محطة قضاء العزيزية في محافظة واسط 63 ملم والتي ستساهم في تعزيز إيصال المياه الى المحافظات الجنوبية لتلبية كافة المتطلبات وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية".

وأضاف: "اما محافظة ديالى فسجلت محطة بني سعد 66 ملم نتج عن هذه الامطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين سيتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد".

وأوضج أنه "سيتم الاستفادة من مياه الامطار لغرض زيادة الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار العراقية التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية اضافة الى تحسين بيئة شط العرب.

وأشار البيان الى أنه "من المتوقع ورود سيول مائية من ايران خلال هذا اليوم في الأنهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي أيضا سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الاهوار العراقية".

وأكد أن "موجة الامطار والسيول أدت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتامين كافة الاحتياجات ولجميع المحافظات".



مشيرا الى أنه "تم الايعاز الى دوائر الوزارة كافة لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الامطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محذرة من السيول.. الموارد تكشف معدلات هطول الأمطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محذرة من السيول.. الموارد تكشف معدلات هطول الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).