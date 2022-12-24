اليابان تتبرع للأمم المتحدة للإسهام في الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي في سنجار

2022/12/24 | 13:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا المشروع يعتمد على نهج الإنعاش الحضري الشامل لموئل الأمم المتحدة، خ

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