شركة الحفر العراقية تحقق فائضا ماليا يتجاوز 600 مليون دينار

2022/12/24 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، تحقيق فائض مالي تراكمي يتجاوز 600 مليون دينار في تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الشركة في وثيقة أنها حققت فائضا تراكميا قدره 621 مليون دينار في تشرين الثاني 2022 متجاوزة بذلك حالة العجز ولمدة اكثر من 24 شهرا.

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