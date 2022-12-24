المسطحات المائية تشل العاصمة.. امانة بغداد تؤكد تصريف مياه الامطار خلال ساعات

2022/12/24 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت امانة العاصمة بغداد، اليوم السبت، ان الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد سحب جميع مياه الامطار من الشوارع العاصمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، لـ (بغداد اليوم) ، ان "هناك أكثر من 340 حوضية وشافطة منتشرة في عموم شوارع العاصمة بغداد من أجل سحب مياه الامطار التي سقطت خلال الساعات الماضية، وهناك جهد كبير يبذل بهذا الصدد".

وبين ان "هناك استنفار كامل في شوارع العاصمة بغداد كافة لسحب مياه الامطار وتم سحب أجزاء كبيرة منها والعمل جار على تصريف المتبقي منها، مشيرا الى انه"خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم افراغ شوارع واحياء بغداد بالكامل من المياه".

يذكر ان بغداد تشهد مع كل موجة امطار غرق اغلب شوارعها نتيجة عدم تحمل شبكات تصريف المياه لكميات الامطار وكذلك لانسداد فتحات تصريف المجاري، وتقوم امانة بغداد بحملات مستمرة مع كل موجة امطار لتصريفها ولكن تقتصر في اغلب الأحيان على الشوارع الرئيسية ومراكز المدن في حين تبقى الاحياء الأخرى غارقة لعدة أيام بمياه الامطار .





تحرير : ع .



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