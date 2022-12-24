تقطعت به السبل.. نازح من جرف الصخر يروي مأساة غرق خيمته في الانبار(فيديو)

2022/12/24 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

ناشد احد النازحين من ناحية جرف الصخر في بابل، اليوم السبت، بعد غرق خيمته في مخيم بزيبز في الانبار، فيما طالب الحكومة المحلية والمنظمات الانسانية بمساعدته.

وسجل النازح مقطعا فيديويا تابعته (بغداد اليوم) ليروي حاله نتيجة دخول مياه الامطار من سقف الخيمة ومن جوانبها مما اضطر الى اخلاء عائلته ومن ضمنها طفله الرضيع البالغ من العمر 4 اشهر الى الخيم المجاورة .

وشهدت الانبار واغلب المحافظات امطار شديدة خلال 24 ساعة الماضية مما تسببت بغرق اغلب المدن والشوارع الرئيسية .

ولا يزال نحو 400 الف اسرة نازحة من مناطقها منذ اجتياح عصابات داعش الارهابية للمناطق الشمالية والغربية ويواجه سكان مخيم بزيبز بالانبار والمخيمات الاخرى في كردستان ظروفا صعبة خصوصا في فصل الشتاء .

ولا يزال ملف جرف الصخر لم يحسم بعد ولم يتم إعادة النازحين الى مناطقهم بعد تحريره بالكامل من تنظيم داعش الامر الذي اثار غضب وامتعاض الاوساط السياسية والشعبية من اهالي تلك المناطق .

تحرير: ع .



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