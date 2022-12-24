2022/12/24 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت شركة ميتا، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية ادعت أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منح أطرافاً ثالثة الوصول إلى بيانات المستخدم دون موافقتهم.تم رفع الدعوى الجماعية في 2018 بعد أن كشف فيسبوك أن معلومات 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع شركة جمع البيانات وتحليلها «كامبريدج أناليتيكا».كانت كامبريدج أناليتيكا، التي أغلقت أبوابها بعد الادعاءات، مثيرة للجدل لأن البيانات التي جمعتها من فيسبوك استخدمت لإعلام الحملات السياسية.(وكالات)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميتا تدفع 725 مليون دولار لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميتا تدفع 725 مليون دولار لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).