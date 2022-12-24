يمكنها تعزيز صحتك.. لا تنسى هذه العضلات الخمس لدى ممارستك الرياضة

2022/12/24 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن، أكثر من 80% من البالغين لا يلتزمون بإرشادات الحكومة الفيدرالية بشأن تقوية العضلات، كما يميل من يمارسون تمارين القوة إلى تدريب العضلات المعروفة ذاتها.وإليك 5 من العضلات التي يجب ألا تنساها.

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