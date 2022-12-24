2022/12/24 | 13:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل معرض العراق الدولي للكتاب بنسخته الثالثة، اسم المفكر العراقي هادي العلوي، للاحتفاء بنتاجه الفكري والثقافي بعد أكثر من 24 عاما على رحيله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العلوي يعود إلى بغداد.. حوار مع الكاتب العراقي علي حسين) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العلوي يعود إلى بغداد.. حوار مع الكاتب العراقي علي حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).