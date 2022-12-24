أحداث كانون الأول.. مصرف الرافدين يعلن المباشرة ببيع عملة الدولار للمواطنين

2022/12/24 | 13:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: السبت 24 كانون الاول 2022 مصرف الرافدين يعلن المباشرة ببيع...

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مصرف الرافدين يعلن المباشرة ببيع عملة الدولار للمواطنين أولاً على المسلة.

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