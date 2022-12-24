2022/12/24 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، اليوم السبت، عن اقتراح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدء مباحثات بين إيران ومصر.

وقال أمير عبداللهيان في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية انه: خلال المباحثات التي أجريناها مع رئيس وزراء العراق، طرح أفكارا حول أن العراق يمكن أن يلعب دوره الإقليمي لتعزيز التعاون الإقليمي.

واضاف أن السوداني أبدى الرغبة والاقتراح بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وتابع، وأنا رحبت بفكرة رئيس وزراء العراق.

وأشارعبد اللهيان الى أن “السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابع: “سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح عراقي لبدء محادثات مباشرة بين مصر وإيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح عراقي لبدء محادثات مباشرة بين مصر وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).