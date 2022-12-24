2022/12/24 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان رئيس الجمهوية عبد اللطيف رشيد اليوم السبت، استهداف مركز ثقافي للكرد في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له “نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً ثقافياً للكرد في باريس والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء”.

وأضاف:”ندعو الحكومة الفرنسية الى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة”، مشدداً على “أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يدين استهداف مركز ثقافي للكرد في باريس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يدين استهداف مركز ثقافي للكرد في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).