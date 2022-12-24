صحيفة امريكية: مخزون الاسلحة الاوروبي ينفذ والقدرة الدفاعية للناتو في خطر

2022/12/24 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في تقرير، إن أوروبا وهي موطن لبعضٍ من كبار مُصنِّعي السلاح في العالم، تكافح من أجل إنتاج ما يكفي من ذخائر لنفسها ولأوكرانيا، وهو الأمر الذي يُعرِّض القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” … Readmore

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