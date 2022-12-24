رئيس الجمهورية يدين الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً للكرد في باريس

2022/12/24 | 13:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا، وذلك بعد الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً للكرد في باريس.وقال رشيد في تغريدة نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزا ثقافيا للكرد … Readmore

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