اعتقال متهم بسرقة 35 مليوناً ومخشلات ذهبية في بغداد

2022/12/24 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهم سرق 35 مليون دينار ومخشلات ذهبية في بغداد.

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