2022/12/24 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ماكرون خلال مقابلة مع صحيفة “النهار” اللبنانية ونشر اليوم ،السبت،إنه “منذ البداية انا مقتنع بانه لا يمكننا إيجاد أي حل لمشكلة لبنان والعراق وسوريا الا...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون:لا مستقبل للعراق بوجود النفوذ الإيراني) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون:لا مستقبل للعراق بوجود النفوذ الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).