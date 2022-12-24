عراق البحر الميت

2022/12/24 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي تعهدت الوفود المشاركة في مؤتمر قمة بغداد 2 الذي عقد في البحر الميت في الأردن بـ”التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده...أكمل القراءة ←

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