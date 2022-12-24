عاهات السياسة العراقية

2022/12/24 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي من تجارب البشرية، ومنذ القدم، تعلمنا أن الشرف والشهامة والوطنية والشجاعة قيم نبيلة تولد مع الإنسان، وتكبر وتترعرع معه، فلا تُصَّنع ولا ُتوَّرث ولا تباع ولا تُشترى.وفيما يخصنا،...أكمل القراءة ←

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