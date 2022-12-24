2022/12/24 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.



وقال، في بيان، إن أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفعت في الأسواق المحلية العراقية ارتفاعاً طفيفاً.

وسجلت أسعار بيع الدولار 152500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 152200 دينار لكل 100 دولار.

من جهة أخرى، دعا مصرف الرافدين عملاءه إلى الاستفادة من بيع عملة الدولار عبر إصدار بطاقة «ماستر كارد» من المصرف.يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في عام 2020 عن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً لموازنة عام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراق .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراق .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).