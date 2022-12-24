بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة للقتال في أوكرانيا

2022/12/24 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الجمعة، من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم، لضمان حصول الجيش الروسي على الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاج إليها للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز تولا لتصنيع الأسلحة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية.

وأضاف: «المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري، هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجون إليه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن».

وأردف: «من المهم أيضاً تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير، بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها».

وانسحبت موسكو من نصف الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي.

رويترز

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