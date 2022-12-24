في يوم الطفل العالمي..تحذيرات من تزايد معدلات عمالة الأطفال في العراق

2022/12/24 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العائلات عندما لا تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية، يكون الملاذ الأخيرلها، هو إرسال أطفالهم للعمل.

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