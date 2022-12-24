الرافدين يباشر بيع عملة الدولار للمواطنين لاغراض السفر

2022/12/24 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادباشر مصرف الرافدين، اليوم السبت، ببيع عملة الدولار للمواطنين لاغراض السفر.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الرافدين باشر ببيع عملة الدولار للمواطنين لأغراض السفر".

وأضاف أن "فروع المصرف في شارع فلسطين والحي العربي بالمنصور شهدت اقبالا واسعا من قبل المواطنين الذين يرومون شراء الدولار وفق شروط وضوابط وتعليمات حددها المصرف في وقت سابق".

وأشار البيان الى أن "المصرف بدأ منذ اليوم في عملية بيع العملة الأجنبية وهو مستمر في ذلك بشكل يومي وسيتم شمول فروع جديدة في الأيام المقبلة".

تحرير: رفل المحسن

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