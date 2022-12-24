محافظ واسط: الأمطار التي سقطت بلغت أكثر من 40 ملم

2022/12/24 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي،

اليوم السبت، أن الأمطار أسهمت بزيادة

مناسيب المياه وأنهت جزءاً من مشاكل

الفلاحين وأزمة الحصص المائية.

وقال المياحي، في بيان، إن "كمية

الأمطار التي سقطت بلغت أكثر من

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