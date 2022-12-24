كندا.. عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس

2022/12/24 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت عاصفة شتوية كبيرة تضرب أونتاريو

وكيبيك بكندا، منذ يوم الجمعة، في عملية

إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية،

وإغلاق المدارس وانقطاع التيار

الكهربائي عن مئات الآلاف من العملاء.

وحذر أحد خبراء الأرص

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