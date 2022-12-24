ما مصير أشجار عيد الميلاد بعد العطل؟ في ولاية أمريكية يُعاد تدويرها.. لكن لماذا؟

2022/12/24 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لملايين الأشخاص، تضطلع أشجار عيد الميلاد المزيّنة بدور مهم في احتفالات الأعياد.لكن في لويزيانا، استخدم جهد بيئي طويل الأمد الأشجار لتؤدي دورًا مهمًا في إعادة بناء موطن ساحلي.

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