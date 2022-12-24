السوداني الى البصرة يوم غد للإشراف على استعدادات خليجي 25

2022/12/24 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزور محافظة البصرة يوم غد الأحد للإشراف على استعدادات إقامة خليجي 25 يرافقه سفراء من الدول العربية

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